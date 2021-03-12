Başkan Geylani birim amirleri ile toplantı yaptı

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, birim amirleri ile olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Birim amirlerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaptığı inceleme sonrasında her birim amiri ile tek tek istişarede bulunup, yapılan çalışmaları değerlendirdi. Sona yaklaşan kış sezonu öncesi planlama çalışmalarının konuşulduğu toplantıda, birim amirleri haftalık çalışma raporlarını Başkan Geylani'ye sundu.

"Yaz sezonunda tüm imkanlarımızla yoğun bir hizmet seferberliği içerisinde olacağız" diyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak, hizmet üretmek ve şehrimizin geleceği için var gücümüzle çalışıyoruz. Yoğun bir yaz sezonu bizleri bekliyor. Planlama çalışmalarımızı şimdiden tamamlıyoruz. İnşallah aynı anda birçok projenin başlayacağı bir yaz sezonu geçireceğiz. Onun dışında sezon sonuna kadar alt ve üst yapı çalışmalarımızın büyük bir kısmını tamamlayarak çok daha güzel bir Tatvan'ı hep birlikte inşa edeceğiz. Elimizden gelenin fazlasını yaparak yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı