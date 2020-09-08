Başkan Genç'ten başpehlivanın ailesine taziye ziyareti
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Başkan Genç'ten başpehlivanın ailesine taziye ziyareti

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, CHP Spor Kurulu Başkanı ve Genel Başkan Baş Danışmanı Kenan Nuhut ile birlikte, geçtiğimiz hafta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kırkpınar Başheplivanı Hakkı Aygün'ün (25) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Başkan Genç'ten başpehlivanın ailesine taziye ziyareti
08.09.2020 12:10 | Son Güncelleme: 08.09.2020 12:13

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, CHP Spor Kurulu Başkanı ve Genel Başkan Baş Danışmanı Kenan Nuhut ile birlikte, geçtiğimiz hafta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kırkpınar Başheplivanı Hakkı Aygün'ün (25) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ailesine başsağlığı dileyen Genç, üzüntüsünü dile getirdi. Genç, "Antalya'nın yetiştirdiği başarılı bir değeri haince bir pusuyla kaybettik. Antalya'mızın ve tüm güreş camiamızın başı sağ olsun" dedi.

"Takipçisi olacağız"

CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut da Başphehlivan Aygün'ün ailesine ve tüm güreş camiasına baş sağlığı dilerken, tuzağa düşürülerek öldürülen genç sporcunun davasının hem CHP, hem de spor kurulu olarak takipçisi olacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz Salı günü gece saatlerinde Cebesoy Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, otomobiliyle cadde üzerinde ilerleyen Hakkı Aygün, bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Aygün, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası şüpheli U.C.F. (20) suç aletiyle birlikte polise giderek teslim oldu. Zanlı, Nöbetçi Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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