Başkan Genç: "Kadın muhtarlar vatandaşların hayatına dokunuyor"
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Turgay Genç, Döşemealtı, Genç, Güncel

Başkan Genç: "Kadın muhtarlar vatandaşların hayatına dokunuyor"

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Kadın muhtarlar vatandaşların hayatına dokunarak yerel yönetimlerle uyumlu bir çalışma ortamı oluşturuyorlar" dedi.

09.03.2020 11:01 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:01
Başkan Genç:

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Kadın muhtarlar vatandaşların hayatına dokunarak yerel yönetimlerle uyumlu bir çalışma ortamı oluşturuyorlar" dedi.


Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Kadın Muhtarlar Derneği Antalya Temsilcisi Konyaaltı Uluç Mahalle Muhtarı Hülya Bozkurt, Gürsu Mahalle Muhtarı Özlem Saday, Etiler Mahalle Muhtarı Nesrin Kuş, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Gülay Taş Eser, Üçgen Mahalle Muhtarı Aynur Baycın ve Döşemealtı'nın tek kadın muhtarı Şükran Karay Taş'ı ağırladı. Bozkurt ve Antalya'nın Kadın Muhtarları hayata geçirmek istedikleri projeler hakkında Genç'e bilgiler verdi.


Başkan Genç ise, kadın muhtarların vatandaşların hayatına dokunarak, yerel yönetimlerle uyumlu bir çalışma ortamı oluşturduklarını söyledi. Antalya'nın farklı ilçelerinden bir araya gelerek kurdukları Kadın Muhtarlar Derneği Yönetimine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Genç, hayatın her alanında olduğu gibi yerel yönetimlerde de kadının olmasını son derece önemli olduğunu söyledi. Genç yaptığı açıklamasında, "İlçemizi temsilen Yeşilbayır Mahalle Muhtarımız Şükran Karay Taş ve değerli Kadın Muhtarları Derneği Antalya Temsilciliği Yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür eder, görevlerinde başarılar dilerim" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Manşet

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