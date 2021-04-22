Başkan Genç bir de müjde verdi, Çocuk Su Meclisi'nin kurulacağını söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Genç bir de müjde verdi, Çocuk Su Meclisi'nin kurulacağını söyledi

Başkan Genç bir de müjde verdi, Çocuk Su Meclisi'nin kurulacağını söyledi
Bültenler - Haberler | Güncel

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir mesaj yayınladı.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında çocuklarla bir araya gelemeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Sarıyer'i onlarla yönetiyorum" dediği çocuklara yayınladığı mesajla seslendi. Başkan Genç mesajında; "Biricik ülkemizin, biricik Cumhuriyetimizin geleceği siz çocukların, gençlerin elindedir. Cumhuriyet ve demokrasi sizlerin omuzlarında yükselecektir. Bu nedenle tüm projeleri uygulamaya alırken çocuklarımızı dinliyoruz. Belediyeyi çocuklarla ve gençlerle birlikte yönetiyorum" dedi.Başkan Genç, 5. Çocuk Meclisi Bildirgesi'nde talep edilen Çocuk Su Meclisi'nin de kurulacağını söyledi.

BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

Başkan Şükrü Genç, mesajında şu ifadeleri kullandı;"Çocuk Hakları Festivali ve Çocuk Meclisi kurulmasına imza atan Sarıyer Belediyesi'nin kültür, sanat, edebiyat, spor ve eğitim alanındaki önceliği de çocuklardır. Sizlerden gelen önerilerle daha yaşanılabilir ve daha mutlu bir kent bırakmak için dün olduğu gibi yarında birlikte çalışacağız. Size bir müjde daha vereyim; Sarıyer Belediyesi Çocuk Su Meclisi'ni birlikte kuracağız. Pandemi nedeniyle sizleri dünya çocuklarıyla yüz yüze buluşturamadık. Bugünlerde geçecek ve yine el ele en güzel şarkılarımızı söyleyip, en güzel oyunlarımızla halaylar çekeceğiz.

ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ SİZ İNŞA EDECEKSİNİZ

Ülkemizin ve Sarıyer'imizin güzel geleceğini sizler inşa edeceksiniz. Unutmayalım ki Cumhuriyetimizin temel ilkesi "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." Bizleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine hatta daha ileriye sizler taşıyacaksınız. Bu duygularla dünya çocuklarıyla birlikte tüm çocuklarımızın ve halkımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyor, gözlerinizden öpüyorum. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını gerçekleştiren bütün kahramanları rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. "

Kaynak: Bültenler

23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Burak Sergen Burcu Biricik Caner Cindoruk
Spor Hakan Kutlu Gökhan Gönül Ünal Karaman Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Genç bir de müjde verdi, Çocuk Su Meclisi'nin kurulacağını söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 16:04:41. #1.16#

title