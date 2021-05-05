Başkan Fırat, taziye mesajı yayımladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Fırat, taziye mesajı yayımladı

Başkan Fırat, taziye mesajı yayımladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, TOBB camiasında hayatını kaybeden başkanlar için taziye mesajı yayımladı.

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, TOBB camiasında hayatını kaybeden başkanlar için taziye mesajı yayımladı.

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, İspala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Girgin ve Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş ile Adıyaman Eskisaray Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu için taziye mesajı yayımladı.

Başkan yayımladığı mesajında, "İçerisinde bulunduğumuz salgın sürecinde insanlarımızı birer birer kaybediyoruz. Ramazan ayı dolayısıyla ve hava sıcaklığının artmasıyla insan vücudunda direncin azalması yanında bazı belirgin hastalıkları da getirmektedir. Öncelikle buradan salgın süreci için Maske Mesafe ve Hijyen kurallarının uyulmasını vurgulayarak sağlığımıza dikkat edilmesi yönünde gereken hassasiyetin gösterilmesini tavsiye ediyorum.

Kaybettiğimiz Adıyaman'ımızın renkli simalarından olan Eskisaray Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu'ya rahmet ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Diğer taraftan TOBB camiamızın değerli isimlerinden İspala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Girgin'e ve Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş'a Allah'tan rahmet diler yakınlarına ve TOBB camiamıza başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'DA 'FİLTRESİZ' MASKE TEHLİKESİ
SAMSUN'DA 'FİLTRESİZ' MASKE TEHLİKESİ
3 yıl önce 'öldü' söylentisi yayılan muhtar, yardım kolisi götürürken hayatını kaybetti
3 yıl önce "öldü" söylentisi yayılan muhtar, yardım kolisi götürürken hayatını kaybetti
4 yıl önce dolarla burnunu sildiği görüntülerle viral olan fenomen muhtar yaşamını kaybetti
4 yıl önce dolarla burnunu sildiği görüntülerle viral olan fenomen muhtar yaşamını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Hülya Avşar Hakan Sabancı Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Gökhan Gönül Fırat Aydınus Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Fırat, taziye mesajı yayımladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 13:51:19. #1.16#

title