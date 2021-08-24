Başkan Esen'den aşure ikramı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Esen'den aşure ikramı

Başkan Esen'den aşure ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Muharrem ayının son bulmasının ardından düzenlenen aşure gününde vatandaşlara aşure ikram etti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Muharrem ayının son bulmasının ardından düzenlenen aşure gününde vatandaşlara aşure ikram etti.

Konyaaltı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen aşure gününde, Konyaaltı Cemevi önünde vatandaşlara aşure ikram edildi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi Derneği Başkanı Abidin Şahin, Konyaaltı Belediyesi Meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Aşure ikramı öncesi konuşan Başkan Semih Esen, geçen sene pandemi nedeniyle aşure etkinliğini yapamadıklarını hatırlattı. Gelecek yıllarda daha büyük kalabalıklarla bir arada olmayı istediklerini belirten Esen, "Aşurenin ne olduğunu, insanlık için öneminin ne olduğunu, ne anlama geldiğini burada olan herkes biliyor ama aşure, Alevi Bektaşi geleneği için çok daha farklı ve derin anlamı olan bir kavramdır" dedi.

Alevi Bektaşi inancının insanların mutlu olmasını, insanların birbirleriyle kardeşçe geçinmesini, insanların birbirine empati yapmasını sağladığını belirten Esen, "Bu inanç 'İncinsen de incinme' diyen bir anlayış üzerine kurulu. Dünyada hangi konuda sorun yaşanırsa yaşasın, çağın aklı ve çağın bilimiyle sorunları çözecek kadar yeniliğe açık başka bir inancı ben bilmiyorum. O yüzden Alevi Bektaşi inancı sadece Türkiye için değil, yaşandığı tüm coğrafyalar için bir kurtuluş kapısıdır, bir ışıktır. Işığınız hiç sönmesin, bu ışığı sonuna kadar yaşatın. Sizlerin varlığı sayesinde Konyaaltı sokaklarında, Antalya sokaklarında Alevi Bektaşi inancı biraz daha canlanıyor, biraz daha ne olduğu anlaşılıyor. Varlığınız sonsuza kadar devam etsin, sizleri çok seviyoruz. Bugünkü lokmanız da Hak katında makbul olsun" diye konuştu.

"Kazan başına geçti"

Konuşmanın ardından dualar okundu, deyişler dile geldi. Günün sonunda Başkan Esen ve Kaymakam Kamil Köten ile beraberindekiler kazanların başına geçerek vatandaşlara aşure ikram etti. - ANTALYA

Başkan Esen'den aşure ikramı
Başkan Esen'den aşure ikramı
Başkan Esen'den aşure ikramı
Başkan Esen'den aşure ikramı
Başkan Esen'den aşure ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Cimilli İbo Bülent Ersoy Merve Boluğur
Spor Marcao Arda Turan Burak Elmas Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkan Esen'den aşure ikramı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 15:05:59. #1.16#

title