Başkan Ertuş'tan sürücülere bayram tatili uyarısı
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Başkan Ertuş'tan sürücülere bayram tatili uyarısı

Yeryüzü Mağdurlar Derneği Başkanı Av. Mehmet Ertuş, trafik kazalarının en çok bayram ziyaretleri öncesinde yaşandığını belirterek, "Kazaların yaklaşık yüzde 90'ı sürücü hatasından kaynaklanıyor.

Başkan Ertuş'tan sürücülere bayram tatili uyarısı
20.07.2020 15:59 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:17

Yeryüzü Mağdurlar Derneği Başkanı Av. Mehmet Ertuş, trafik kazalarının en çok bayram ziyaretleri öncesinde yaşandığını belirterek, "Kazaların yaklaşık yüzde 90'ı sürücü hatasından kaynaklanıyor. Vatandaşlarımız hız yapmamalı, kurallara uymalıdır" dedi.

Av. Mehmet Ertuş, bayram tatillerinin kara yolu üzerindeki trafik hareketliliğini arttırdığını anımsatarak, "Kazaların yaklaşık yüzde 90'ı sürücü hatasından kaynaklanıyor. Sürücülerden yasal limitlerdeki hızlarda araç kullanmalı, takip mesafesine uymalı, seyir halindeyken kesinlikle cep telefonu kullanmamalıdır. Sürücü ve yolculara uzun ve kısa mesafe ayrımı olmaksızın kesinlikle emniyet kemeri takmalı, korumasız yol kullanıcıları olarak tabir edilen yayalara ve bisikletlilere de öncelik vermelidir. Sürücüler yeterince dinlenmeden asla trafiğe çıkmamalı, eğer çıkıyorlarsa kısa aralıklarla mola vermeleri gerekir. Kara yolu üzerindeki çalışma alanlarında daha dikkatli davranarak varsa işaret ve işaretçilerin yönlendirmelerine uymaları, kara yolu üzerindeki tesis ve yakıt istasyonları dışında bekleme ve duraklama yapmamaları gerekiyor. Sürücüler araç kullanırken, sabırlı sakin olmalı ve trafik kurallarına istisnasız uymalı. Ülke olarak en değerli varlığımız olan insanımızın zarar görmemesi adına gidilen yerlerdeki pandemi tedbirlerine en üst düzeyde uyulmalıdır. Bu anlamda Sağlık Bakanlığının Kovid-19 tedbirlerine harfiyen uyulmalıdır. Sağlık Bakanlığımızın kamuoyuna duyurmuş olduğu bilgilendirme ilanlarının dikkatle takip edilmesini tavsiye ediyoruz. Toplumsal birlik ve bütünlüğümüzün kıymetli ve kutsal bir dönemi olan Kurban Bayramımızı önümüzdeki günlerde sağlık ve huzur içinde kutlamayı bekliyoruz. Şimdiden tüm İslam aleminin ve ülkemizin bayramını kutluyoruz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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