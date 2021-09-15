Başkan Ertuğrul Cevahir: 'Cami temizliği hizmetimiz kesintisiz devam edecek' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Ertuğrul Cevahir: "Cami temizliği hizmetimiz kesintisiz devam edecek"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Başkan Ertuğrul Cevahir:

Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından her gün ve her hafta yapılan cami temizlik işlemleri devam ediyor.

Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından her gün ve her hafta yapılan cami temizlik işlemleri devam ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Cevahir ve Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Çolak Fuat Paşa Camisinde yapılan temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.

Covid-19 sürecinde camilerde yapılan dezenfektan temizliğinin yanında rutin cami temizliği de her gün ve her hafta rutin olarak devam ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Cevahir ve Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Çolak Fuat Paşa Camisinde ekiplerin yaptığı temizlik çalışmasını inceledi. İbadethanelerin temizliğinin düzenli olarak yapıldığını belirten Başkan Yardımcısı Cevahir, emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu uygulamanın kesintisiz olarak devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA

Başkan Ertuğrul Cevahir: Cami temizliği hizmetimiz kesintisiz devam edecek

Başkan Ertuğrul Cevahir: Cami temizliği hizmetimiz kesintisiz devam edecek

Başkan Ertuğrul Cevahir: Cami temizliği hizmetimiz kesintisiz devam edecek

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Serenay Sarıkaya Düm Tek Tek
Spor Nihat Özdemir Cristiano Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Miralem Pjanic Yemek Tarifleri Alpha Conde Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Ertuğrul Cevahir: 'Cami temizliği hizmetimiz kesintisiz devam edecek' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 15:10:45. #1.12#