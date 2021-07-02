Başkan Ergün, İzci ve Olgun Ailelerinin Acısını Paylaştı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'nın tanınmış iş insanlarından Mümtaz İnci ve Manisa Büyükşehir Belediyesi personeli Mustafa Olgun'un, Hatuniye Camii'nde kılınan cenaze namazlarına katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'nın tanınmış iş insanlarından Mümtaz İnci ve Manisa Büyükşehir Belediyesi personeli Mustafa Olgun'un, Hatuniye Camii'nde kılınan cenaze namazlarına katıldı. Başkan Ergün, ailelere başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Manisa'nın tanınmış esnaflarından Mümtaz İnci ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyesi personellerinden Mustafa Olgun için Hatuniye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcısı Musa Dirik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, ilçe kaymakamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire ve kurumların müdürleri, İzci ve Olgun ailelerinin akrabaları, sevenleri, dostları ve vatandaşlar katıldı. Başkan Ergün, İzci ve Olgun ailelerini ziyaret ederek başsağlığı ve sabır temennilerinde bulundu. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mümtaz İzci ve Mustafa Olgun, Kırtık Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: Habermetre