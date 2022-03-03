Başkan Ergün, Demirci'de tarihi projenin maketini inceledi

DEMİRCİ, MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Demirci ilçesi ziyareti kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü önündeki lokma hayrına katıldı, Büyükşehir personelleriyle selamlaştı, Demirci'ye 238 milyon liralık yatırımla yapılacak olan çalışmalar arasında yer alan Demirci Atık Su Arıtma Tesisi projesinin maketi üzerinde incelemede bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Demirci ilçe ziyareti programında Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. Müdürlük önündeki lokma hayrına katılan Başkan Ergün, vatandaşlara lokma ikramında bulundu. Başkan Ergün daha sonra Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü personellerini ziyaret ederek, personellere çalışmalarında başarı dileklerini iletti. Başkan Ergün'e Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü ziyaretinde, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, MHP İl Başkanı Murat Öner, AK Parti İl Başkan Vekili Cüneyt Kamal, MHP Demirci İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri ve Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç eşlik etti.

Demirci Atık Su Arıtma Tesisi Projesini İnceledi

Başkan Cengiz Ergün, Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü'nde, 238 milyon liralık yatırımla temeli atılan çalışmalar kapsamında yer alan Demirci Atık Su Arıtma Tesisi Projesi'ni maket üzerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Başkan Cengiz Ergün, yatırımın önemine dikkat çekti. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların çevre sağlığına yönelik yatırımların planlanan program dahilinde devam edeceğinin bilgisini veren Başkan Ergün'e, Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Demir ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletirken, Demirci'nin meşhur Yağcı Bedir Halısı'nı hediye etti.

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