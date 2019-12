Başkan Erdoğan: 'Sizden hiçbir zaman kopmayacağız'

08.12.2019 13:33 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:38

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 'başkan mahallemizde' toplantıları kapsamında Şirintepe Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlarla bir araya geldi.



Belediyeyi vatandaşlarla birlikte yönetmeye büyük önem veren Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Şirintepe Mahallesi sakinleriyle Acar Kıraathanesi'nde düzenlenen toplantıda buluşarak talep, şikayet ve önerileri dinledi. Biga Belediyesi'nin yaptığı çalışmaların da anlatıldığı toplantıya Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Şirintepe Mahallesi Muhtarı Necati Arı, Belediye Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci ile belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı. Toplantı aynı zamanda Biga Belediyesi resmi Facebook hesabından da canlı olarak yayınlandı.



"Biz sizlerin emrindeyiz"



Sözlerine toplantılarının amacının ağırlık olarak yapılanları anlatmak olmadığını ifade ederek başlayan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Siz mahalle sakinlerimizle istişare etmek, bilgi alışverişinde bulunmak, yapacağımız projeleri anlatmak ve bununla ilgili olurunuzu almak için belediye başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz ve birim müdürlerimizle huzurundayız" dedi. Bir mahalle sakininin "Mahallemize hoş geldiniz, onur verdiniz, gelmeniz yeter" demesi üzerine Başkan Erdoğan, "Teşekkür ederiz. Soru, öneri, istek ve eleştiri alabiliriz. Kafanızda ne varsa sorabilirsiniz, hiçbir soru işareti kalmasın. Biz sizlerin emrinizdeyiz. Bu işin sahibi, patronu sizsiniz. Sizden hiçbir zaman kopmayacağız, siz bizim patronumuzsunuz" diye cevap verdi.



"Sorun yaşayan hemşehrilerimiz bize ulaşsın"



Bir vatandaşın şehir içi toplu taşıma araçlarının 65 yaş üstü kullanımda bir minibüs ile sürekli sıkıntı yaşadıklarını ifade etmesi üzerine Erdoğan, şoförün işine son verildiğini söyledi. Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belediye ile ilgili her konuda her daim hizmetinizdeyiz. WhatsApp hattımızla bize her daim ulaşabilirsiniz. Minibüsler ile ilgili bir problem yaşayan vatandaşlarımız olmuş. Belli bir numarada meşhur olmuş hep vatandaş ile sorun yaşıyor. Geçmiş olsun artık öyle bir şey olmayacak o kişi artık çalışmayacak. Biz gerekli uyarılarımızı yapıyoruz ama herkes bir olmuyor. Böyle sorun yaşayan hemşehrilerim mutlaka durumu bize bildirsinler" dedi.



Vatandaşlar istek, öneri ve şikayetleri iletti



Konuşmaların ardından Şirintepe Mahallesi sakinlerini dikkatle dinleyen ve birim müdürleriyle birlikte istek ve önerileri not alan Erdoğan'a, yolların onarımı, imar, cami temizliği, hayvan barınağı, kanalizasyon, anons hoparlörü ve yürüyüş yolu gibi talep ve çeşitli sorular yöneltildi. Son olarak Şirintepe Mahallesi Muhtarı Necati Arı da mahalledeki istek ve sorunları Erdoğan ve ekibi ile paylaştı. - ÇANAKKALE

