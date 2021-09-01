Başkan Erdem Yolçatı gençlerini dinledi
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Başkan Erdem Yolçatı gençlerini dinledi

Başkan Erdem Yolçatı gençlerini dinledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Yolçatı Mahallesi gençleriyle bir araya gelerek talepleri dinledi ve hayata geçirilecek projeleri ele aldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Yolçatı Mahallesi gençleriyle bir araya gelerek talepleri dinledi ve hayata geçirilecek projeleri ele aldı.

"Başkan Burada" uygulamalarıyla her mahallede vatandaşları dinleyen Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu kez Yolçatı Mahallesi gençleriyle bir araya geldi. Gençliğin taleplerini dinleyen Erdem, gençlerden gelen ve Yolçatı'nın gelişimine katkı sağlayacak fikirlere de kulak verdi.

İmar yolları, kaçak hafriyat dökümü, Yolçatı ile Bursa Uludağ Üniversitesi arasındaki bağlantı yolunun açılması, sportif ve kültürel projeler hakkında görüşlerin dile geldiği toplantıda, Başkan Turgay Erdem, gençlere yaşadıkları mahallenin sorunlarına hassasiyet gösterdikleri için teşekkür etti.

Yolçatı'da imar çalışmalarının yeni tamamlandığına dikkat çeken Başkan Turgay Erdem, "Yıllardır çözüm bekleyen Yolçatı Uygulama İmar Planı'ndaki şuyulandırma çalışmalarını tamamlayarak 2 bini aşkın hak sahibine tapularını verdik. Bundan sonra bölgenin gelişimi için gereken adımları atacağız. Burası sürekli göç alan bölge ama artık plansız yapılaşma olmayacak. En önemli sıkıntılardan biri de Yolçatı ile Bursa Uludağ Üniversitesi arasındaki bağlantı yolunun kapalı olması. Burası ulaşıma açılırsa Görükle ile olan sirkülasyon da artacak. Bu yolun ulaşıma açılması için harekete geçen bölge halkına bizde gereken desteği vereceğiz" dedi. - BURSA

Başkan Erdem Yolçatı gençlerini dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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