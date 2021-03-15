Başkan Erdem sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı
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Başkan Erdem sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı

15.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:17
Başkan Erdem sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sağlık çalışanlarını ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sağlık çalışanlarını ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Erdem, insan sağlığı için kendi hayatlarını riske atarak çalışan bütün sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını söyledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. İlk İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı'nı ziyaret eden Başkan Turgay Erdem, çalışanların Tıp Bayramı'nı kutladı. Sorumlu Vekil Dr. Gönül Ünver Şeker'e çiçek vererek, insan sağlığı için gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür eden Turgay Erdem, özellikle son bir yılda büyük özveriyle görevlerini yapan bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Acıbadem Bursa Hastanesi'ni de ziyaret eden Başkan Erdem burada da Başhekim Sibel Pasin ile bir araya geldi. Başkan Erdem, özellikle pandemi döneminde toplum sağlığı için topyekün bir savaşın içinde mücadele eden sağlık emekçilerine büyük minnet ve şükran duyduklarını belirtti.

Dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Başkan Turgay Erdem, "Bir yılı aşkın süredir insanlık olarak zor bir dönem yaşadık. Bu süreçte siz sağlık çalışanları kahramanca, canla başla mücadele verdiniz. Maalesef bazı sağlık çalışanları da hayatını kaybetti. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Sağlık emekçilerine minnettarız. Halk olarak gereken hassasiyeti göstererek bu zor günleri atlatmanın yolunu bulmalıyız. Bütün sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutluyor, emeklerinin karşılığını alabilecekleri bir dünya diliyorum" diye konuştu.

Başkan Turgay Erdem, ziyaretler sırasında sağlık çalışanlarına Gülten Akın'ın 'Deli Kızın Türküsü' adlı kitabı hediye etti. - BURSA

Başkan Erdem sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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