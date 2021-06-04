Başkan Erdem: "Amacımız güzel işlere imza atmak"
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Başkan Erdem: "Amacımız güzel işlere imza atmak"

Başkan Erdem: 'Amacımız güzel işlere imza atmak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, belediyeler ile el ele vererek güzel işlere imza atmak amacında olduklarını söyledi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, belediyeler ile el ele vererek güzel işlere imza atmak amacında olduklarını söyledi.

Başkan Erdem ve CHP İlçe Başkanı Fikret Cirit, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel'i makamlarında ziyaret ederek yapılan hizmetler hakkında ve yapılacak olan projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Başkan Erdem, "Samimi ve sevgi dolu ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Bugün Hatay'da belediye başkanlarımızı ziyaretler de bulunduk. İlçemiz de yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek fikir alışverişinde bulunduk. Amacımız belediye başkanlarımızla samimi olmak ve yapacak olduklarımızı daha iyi bir şekilde yapmak. El ele vererek tüm projelerimizi duyurmak ve güzel işlere imza atmak" dedi.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay'da gerçekleştirilecek olan EXPO 2021 organizasyonu, Hatay Deniz Otobüsü (HADO) ve birçok önemli projeleri Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'e anlattı. - ADANA

Başkan Erdem: 'Amacımız güzel işlere imza atmak'
Başkan Erdem: 'Amacımız güzel işlere imza atmak'
Başkan Erdem: 'Amacımız güzel işlere imza atmak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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