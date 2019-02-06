Başkan Epcim, Belediye Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi

Hakkari Belediye Başkanı Cüneyt Epcim, belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek sohbet etti.

Başkan Epcim, itfaiye ve içme suyu birimdeki çalışanlarla bir araya geldi. İtfaiye Müdürü Bülent Keskin'in de hazır bulunduğu ortamda konuşan Başkan Epcim, itfaiyenin yaptığı çalışmaların takdire şayan olduğunu belirten, başarıların devamını diledi.

İçme suyu konusunda ise büyük mesafeler kat ettiklerini anlatan Başkan Epcim, kentin yeni içme suyu şebekesine kavuşması ile birlikte vatandaşların bu konuda memnuniyetlerini dile getirdiğini söyledi. Epcim, gecesini gündüzüne katarak canla başla çalışan içme suyu birimi çalışanlarını kutladı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA