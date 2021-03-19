Başkan Ensari sağlıkçılar için pasta kesti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Başkan Ensari sağlıkçılar için pasta kesti

19.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:55
Başkan Ensari sağlıkçılar için pasta kesti

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçedeki sağlık çalışanları için pasta keserek moral desteği verdi.

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçedeki sağlık çalışanları için pasta keserek moral desteği verdi.

Başkan Ensari, devlet hastanesini ziyaret ederek, başhekim ve personellerle bir araya geldi. Hastane çalışanları için pasta keserek hediyeler veren Başkan Ensari, sağlık çalışanlarının özellikle pandemi sürecinde çok büyük emek verdiklerini söyledi. Başkan Ensari, "İlçemizde bulunan sağlık çalışanlarımız ile bir araya geldik. Özellikle pandemi sürecinde gece gündüz demeden ailelerinde uzak kalarak çalışmalarını yürütüyorlar. Ülke olarak sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz. Moral ve motivasyon sağlamak adına sürekli hastanemizi ziyaret ederek sağlık çalışanlarımızın sorun ve taleplerini dinliyoruz. 14 Mart Tıp Bayramı'nı da kutlamak ve moral vermek için sağlıkçılarımızla birlikte pasta kestik. Burada çalışan sağlık çalışanlarımıza hediyeler vermenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Hastane Başhekimi Dr. Çetin Okumuş ise özellikle pandemi döneminde Belediye Başkanı Ensari'nin her zaman kendilerini ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinlediğini söyledi. Okumuş, "14 Mart Tıp Bayramı'nı yaşadığımız haftada kurumumuzu ziyaret ederek sağlık çalışanlarımız ile birlikte pasta keserek hediyeler takdim etti. Bu pandemi sürecini yaşadığımız dönemde başkanımızın böyle nazik bir davranışta bulunması, sağlık çalışanlarımızın moral ve motivasyonu açısından çok güzel oldu. Kendilerine sağlık çalışanlarımız adına çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - VAN

Başkan Ensari sağlıkçılar için pasta kesti
Başkan Ensari sağlıkçılar için pasta kesti
Başkan Ensari sağlıkçılar için pasta kesti
Başkan Ensari sağlıkçılar için pasta kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Pervin Buldan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Müge Anlı Deniz Çakır Rasim Öztekin Aslıhan Karalar
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Caner Erkin Metin Oktay Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Ensari sağlıkçılar için pasta kesti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 11:55:59. #1.15#
title