Başkan Ensari'den 'Gözetleme Kalesi'ne restorasyon talebi
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Başkan Ensari'den 'Gözetleme Kalesi'ne restorasyon talebi

İhlas Haber Ajansı / M. EMİN ARVAS - Haberler | Yerel

Başkan Ensari'den 'Gözetleme Kalesi'ne restorasyon talebi -Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari: "Lütfen kaçak kazılara izin vermeyelim" Van'ın Çaldıran ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Yeniyaka Mahallesi'ndeki Gözetleme Kalesi'nin (Gözetleme Kulesi) ön...

Başkan Ensari'den 'Gözetleme Kalesi'ne restorasyon talebi

-Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari: "Lütfen kaçak kazılara izin vermeyelim"

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Yeniyaka Mahallesi'ndeki Gözetleme Kalesi'nin (Gözetleme Kulesi) ön cephesine define avcıları tarafından zarar verildi.

Geçtiğimiz günlerde Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığına, Yeniyaka Mahallesi Alikelle Dağı'nın eteklerinde bulunan tarihi Gözetleme Kalesi'nin ön cephesine patlayıcılar yerleştirildiği ihbarı gelmişti. İhbar üzerine bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, kalenin ön cephesine define avcıları tarafından 8 ayrı delik açıldığını ve bu deliklere dinamit yerleştirildiğini tespit edilmişti. Jandarma ekipleri, Müze Müdürlüğüne bağlı uzman ekiplerin gözetiminde patlayıcıları etkisiz hale getirmişti. Van Müze Müdürlüğü olayın ardından hasarın giderilmesi için çalışma başlattı.

"Kaçak kazılara izin vermeyelim"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçedeki tarihi yapı ve mekanları korumak için çalışma başlattıklarını belirtti. Tarihi değerlere sahip çıkılmaması durumunda o bölgenin geçmişinin yok olacağının altını çizen Ensari, "Bu amaç doğrultusunda ilçemiz genelinde tarihi yapı ve mekanların korunmasına yönelik çalışmalar başlattık. Bunun için de Yeniyaka Mahallemizde bulunan tarihi kalıntıların korunması ve restorasyonun yapılması için çalışma başlatacağız. Buradan duyarlı vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Tarihi mirasımızı korumak ve bu mirası gelecek nesillere ulaştırmak için lütfen kaçak kazılara izin vermeyelim" dedi.

Başkan Ensari'den 'Gözetleme Kalesi'ne restorasyon talebi
Başkan Ensari'den 'Gözetleme Kalesi'ne restorasyon talebi
Başkan Ensari'den 'Gözetleme Kalesi'ne restorasyon talebi
Başkan Ensari'den 'Gözetleme Kalesi'ne restorasyon talebi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / M. EMİN ARVAS

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