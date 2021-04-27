Başkan Ensari'den fırın denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Ensari'den fırın denetimi

Başkan Ensari'den fırın denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın Çaldıran Belediyesi Başkanı Şefik Ensari, ilçede faaliyet gösteren fırınları denetledi.

Van'ın Çaldıran Belediyesi Başkanı Şefik Ensari, ilçede faaliyet gösteren fırınları denetledi.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçe merkezinde bulunan fırın ve unlu mamul imalathanelerini denetledi. Ramazan ayı nedeniyle tüketimi fazla olan fide ekmeğinin yapımını ve gramajını da denetleyen Başkan Ensari, "Halkımızın sağlıklı ürünler tüketmesi için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. İlçemizde zabıta ekiplerimiz rutin denetimlerini yapmaktalar. İlçemizde fırın ve unlu mamul üretimlerinin bulunduğu yerleri denetleme imkanımız oldu. Yaptığımız denetimlerde hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarını hatırlatarak özellikle pide ekmeğinin gramajı ve hangi şartlarda üretildiğini bizzat gördük. Halkımızın özellikle Ramazan ayında kaliteli ürünler tüketmeleri için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" dedi. - VAN

Başkan Ensari'den fırın denetimi
Başkan Ensari'den fırın denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

(Özel haber) Astronot Rubins'e hediye edilecek Van kedisi Çarpanak Adası'nda podyuma çıktı
(Özel haber) Astronot Rubins'e hediye edilecek Van kedisi Çarpanak Adası'nda podyuma çıktı
Çöp aracına yüklenerek götürülen konteyner, 2 belediye arasında krize yol açtı
Çöp aracına yüklenerek götürülen konteyner, 2 belediye arasında krize yol açtı
Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı
Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Ersin Tatar Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hakan Altun Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Fırat Aydınus Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Ensari'den fırın denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 17:19:04. #1.16#

title