BAŞKAN ELÇİN PAZARCI ESNAFI İLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Elçin, Artvin Belediyesi Nikah Memurluğu Toplantı Salonunda bir araya geldiği pazarcı esnafının talep ve şikayetlerini dinledi.

Başkan Elçin, Artvin Belediyesi Nikah Memurluğu Toplantı Salonunda bir araya geldiği pazarcı esnafının talep ve şikayetlerini dinledi. Pazarcı esnafı, pazar yeriyle ilgili yaşadıkları sıkıntıları Başkan Elçin'e aktararak sorunla ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonunda Başkan Elçin, pazarcı esnafının istekleri doğrultusunda yer sorununu çözüme kavuşturmak için çalışma yapacaklarını ifade etti.

Kaynak: Habermetre