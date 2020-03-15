Başkan Dutlulu'ya yılın belediye başkanı özel ödülü Manisa Akademik Odalar Birliği (MAOB) ilk kez kültür sanat, edebiyat, spor, eğitim ve çevre olmak üzere 8 dalda başarı ödülleri dağıttı.

Manisa Akademik Odalar Birliği (MAOB) ilk kez kültür sanat, edebiyat, spor, eğitim ve çevre olmak üzere 8 dalda başarı ödülleri dağıttı. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya yılın Belediye Başkanı özel ödülü verildi.



Holiday Inn Express Hotelinde gerçekleşen ödül törenine Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Akademik Odalar Birliği Dönem Sözcüsü ve 29. Bölge Eczacı Odası Başkanı Devrim Balı ve çok sayıda davetli katıldı.



Manisa Akademik Odalar Birliği Genel Sekreteri Abidin Yatkın, birliğin 18 meslek odasından oluştuğunu belirterek, 1996 yılından beri aktif olarak çalıştığını söyledi. Yatkın, ilk kez düzenledikleri bu ödül töreninde gönüllük esassına dayalı olarak yapılan çalışmaların topluma katkısının en önemli kriter olduğunu açıkladı.



31 Mart 2019'da CHP'den Akhisar Belediye Başkanı seçilen ve görevde olduğu yaklaşık 1 yıllık süre boyunca her zaman işçiye, sivil toplum kuruluşlarına katkı sağlayan Besim Dutlulu'ya sivil topluma katkı ve örnek belediyecilik nedeniyle yılın belediye başkanı özel ödül takdim edildi. Dutlulu'ya ödülünü Eczacılar Odası Başkanı Devrim Balı takdim etti. 32 milli sporcu yetiştiren ve 100'den fazla kupa kazandıran atıcılık antrenörü Erdoğan Karagöz'e spora katkı ve başarı ödülü takdim edildi. Karagöz'e ödülü Yunusemre Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tokay tarafından verildi. Bugüne kadar birçok projeyi hayata geçiren eğitim gönüllüsü Şehitler Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Özlem Paşaoğlu'na eğitime katkı ödülü, Beyazfil'in yıkılmaması için mücadele eden Ali Suat Ertosun'a toplumsal mücadele ödülü verildi. Ertosun törene katılamadığı için ödülünü Manisa Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Uğur Hasacar, Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Yumrukaya'ya verdi. Köyde şenlik var projesiyle topluma değer katan proje ödülü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Manisa Şubesine verildi. Sosyal sorumluluk projesi ödülü köy okullarına destek veren Genç İnşaat Mühendisleri Odası'na takdim edildi. Avukat Seçil Ege'ye çevreye verdiği katkılarından dolayı çevre duyarlılığı ödülü takdim edilirken, Manisa Musiki Derneği'ne kültür ve sanat ödülü verildi. - MANİSA

Kaynak: İHA