Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Çarşı Esnafını Ziyaret Etti

Hunat Çarşısını gezen ve çarşı esnaf ile sohbet eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hunat Çarşısının artık Kayserililer için bir marka olduğunu ve birçok vatandaşın uğrak alış verişi merkezi duruma geldiğini söyledi.

Hunat Mahallesi'nin şehir merkezinde olmasına rağmen Sivas Caddesi ile Nuh Naci Yazgan caddeleri arasında sıkışıp kaldığını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Hunat Mahallesinde büyük bir değişim ve kentleşme yaşanmaktadır. Bu kentleşme ile ticaret artmakta ve ekonomik gelişme sağlanmaktadır. Bunun en büyük göstergesi büyük ölçekli alışveriş merkezlerinin açılmasıdır. Hunat Külliyesinin tarihi misyonu ile bir bütünlük arz eden yeni bir yapılanmaya başlanılacaktır. Hunat Çarşısı mahalle için bir kazanç ve bir markadır. Bu çarşının açılması ile mahallenin çehresi ve ekonomik yapısı değişmiştir" dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, esnafları teker teker gezerek, esnaların ve vatandaşların selfie çekimlerine iştirak etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA