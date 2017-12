Başkan Doğan, "Her Zaman Alnımız Açık, Başımız Dik"

Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Ünal Çelik, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ı ziyaret etti.



Dernek yönetim kurulu üyeleri Enes Çelik, Murat Gülez, Celali Demir ve Barış Ertürk'ün de yer aldığı ziyaret oldukça sıcak ve samimi bir havada gerçekleşti. Kocaeli Gümüşhaneliler Dernek Başkanı Ünal Çelik, Başkan Doğan ile gurur duyduklarını belirterek "Hemşehrimiz olan başkanımızı böylesine önemli bir görevde görmek, hele hele 2 dönemdir CHP'nin kalesi olan bir yerde başarılı bir şekilde görevini yürütmesi bizlere gurur veriyor" dedi.



Konuklarına ziyaret için teşekkür eden İzmit Belediye Başkanı Doğan da "Doğduğum yerden her zaman onur ve gurur duydum. O toprağın insanı olarak, Gümüşhaneli olarak. Bizim memleketten bozuk adam çıkmaz. Vatanına, milletine, bayrağına, değerlerine hep sahip çıkar. Ama bizler artık İzmit'in hamuruna karıştık. Artık İzmitliyiz, Kocaeliliyiz. Her şeyimiz burada. Annemin, babamın mezarı da burada. İzmit'imiz için Kocaeli'miz için en güzel şeyleri yapmanın hayreti ve çabası içindeyiz. Sizlerde bulunduğunuz görevlerde güzel işler yapıyor, bu şehre katkı sağlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.



"İzmit'e hizmet etmek bizim için onurdur" diyen Başkan Doğan, "Bu işleri yaparken de hamdolsun doğduğumuz bölgenin o güzel erdemlerini ilkemiz olarak tuttuk. Dürüstlüğünü, adaletini hep ön planda tutup haksızlık yapmadık, yapmaya da müsaade etmedik. Herkesin belediyesi ve belediye başkanı olduk, olmaya devam ediyoruz. Milletvekilliğim döneminde dahil bu ilkelerimden hiç sapma olmadı. Her zaman alnımız açık, başımız dik geziyoruz. Sizlerin de başınızı eğecek, mahcup edecek bir pozisyona düşmedik. Allah çizgimizden, yolumuzdan döndürmesin. Bir zamanlar benimde aktif olarak görev yaptığım Gümüşhaneliler Derneği çatısı altında hepiniz çok güzel işler yapıyorsunuz. Bu dernek bir hemşeri derneği ama, hemşericilik yapmadan herkesi kucaklayarak çalışmalar yaptığınız için sizleri tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ