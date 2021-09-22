Başkan Doğan: 'Çarşamba'mızı her alanda geliştirmek için çalışıyoruz' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Doğan: "Çarşamba'mızı her alanda geliştirmek için çalışıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Doğan:

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Çarşamba'mızı her alanda geliştirmek, hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak ve hayatlarını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Çarşamba'mızı her alanda geliştirmek, hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak ve hayatlarını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Çarşamba ilçesinin Çınarlık Mahallesi Muhtarı Mustafa Dilsiz ve Yalı Mahallesi Muhtarı Selami Şahin, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ı makamında ziyaret ederek, mahallelerine doğal gazın gelmesi konusunda taleplerini ilettiler. Başkan Doğan, mahalle muhtarlarının talep ve önerilerini dinlediklerini belirterek, "Mahallelerimize doğal gaz getirilmesi konusunda muhtarlarımızın taleplerini, ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek üzere aldık. Muhtarlarımızın taleplerini gerekli yerlere ileteceğiz" şeklinde konuştu.

"Ortak akıl, katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışı"

Çarşamba'yı en iyi şekilde temsil etmek ve ilçenin gelişimine katkı sunmak adına her türlü faaliyeti yürüttüklerini ifade eden Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "İlçemizi ortak akıl, katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla yönetmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda mahalle muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle her zaman iletişim halindeyiz. Göreve geldiğimiz günden beri hemşehrilerimizin taleplerini, önerilerini dinleyerek, faaliyetlerimizi bu doğrultuda şekillendirme gayretindeyiz. Muhtarlarımız, belediyemizi ziyaret ederek mahallelerimize doğal gazın getirilmesi hususundaki taleplerini bizlere ilettiler. Biz de ilgili kurum ve kuruluşlara bu talepleri iletmek üzere aldık" ifadelerini kullandı.

"Talepleri ilgili kurumlarla paylaşacağız"

Başkan Doğan, "İlçemizde alt yapı çalışmalarını, Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde tüm hızıyla sürdürüyoruz. Alt yapı çalışmalarımızın ardından inşallah üst yapı çalışmalarımıza da başlayacağız. Henüz merkez mahallelerimizde de doğal gazın ulaşmadığı bölgeler var. Onların da taleplerini ilgili kurum ve kuruluşlara ilettik. Muhtarlarımız taleplerini bizlerle paylaştılar, inşallah mahallelerimize doğal gaz kazandırma gayretindeyiz. Çarşamba'mızı her alanda geliştirmek, hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak ve hayatlarını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Göksel Gülşen Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Cristiano Mesut Özil Arda Turan Stefan Kuntz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Doğan: 'Çarşamba'mızı her alanda geliştirmek için çalışıyoruz' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 15:33:18. #1.17#