Başkan Doğan; "Bayrağı Daha Yukarılara Taşıma Heyecanıyla Biz Hazırız"

Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şubesi yöneticileriyle bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "Büyükşehir belediye başkanı ağabeyimiz çok güzel hizmetler yaptı. Şimdi o bayrağı daha yukarılara taşıma heyecanıyla biz hazırız" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şubesi yöneticileriyle bir araya geldi. Bir restoranda düzenlenen buluşmada Hizmet İş Sendika Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, sendika yöneticileri, işyeri temsilcileriyle delegeler hazır bulundu. Programda konuşan sendika başkanı Ersoy, "İzmit Belediyesi ile 5 senedir çalışıyoruz. Belediye Başkanımızdan son derece memnunuz. İzmit keyif içinde, sorunsuz çalıştığımız bir belediye. Biz başkanımızı bırakmak istemezdik. Ama Büyükşehir Belediyesi için aday adaylığını açıkladı. Seçilirse büyükşehirde de kendisiyle keyif içerisinde çalışırız. Allah çıktığı yolda yardımcısı olsun. Her zaman başkanımızın destekçisiyiz" dedi.

Daha sonra konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "Göreve geldiğimizden bu yana işçimizi baş tacı yaptık. Çalışırken yorarız ama alın terine geldiğinde akan sular durur. Alın terinin ne demek olduğunu iyi biliriz. O yüzden biz sizlere minnettarız. İşçilerimizin maaşını asla geciktirmedik. Sizlere hizmet etmek bizim için onurdur. Çocuk hekimi olarak bize verilen bebeği kendi bebeğim gibi görüyordum. Çünkü bana güveniyorlardı. Milletvekilliği dönemim oldu o zaman da bu düşünceyle çalıştım. Belediye başkanlığı görevinde de sizlerin bana emanet ettiğiniz bu şehre en güzel hizmetleri yapmak için çalıştım" diye konuştu.

"17 yıldır partimin emrindeyim" ifadelerine yer veren Doğan, "Benim tarzımdaki kişiler için 10 yıl belediye başkanlığında yeterlidir. Ben hep liderimi örnek alıyorum. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da 3 yıl 11 ay belediye başkanlığı yaptı ama tarih yazdı. Birçok sorunu çözdü. 10 yılda ne yaptıysak yaptık bundan sonrası heyecana girer. Yeni heyecanlar lazım. Bizler ağabeylik yapalım. İşçilerimizi seviyorum, hele işini iyi yapanlara hayranım. İzmit'teki işçilerimizden razıyım. Haklarını helal etsinler. İzmit tamamdır. Bundan sonra verilecek her görevi baş tacı yaparız. İzmit, il boyutunda bir belediyeydi. Bu birikimlerimizi istifade ettirebilirsek Büyükşehir Belediyesinde göstermek isteriz. Allah nasip eder, büyüklerimiz uygun görürse biz hazırız deriz. Nasip olursa olur olmazsa biz yine ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanlığı görevi için heyecanlı olduğunu kaydeden İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "Hiçbir siyasi ayrım gözetmeyiz. Ülkemiz silahlı ve ekonomik bir mücadele veriyor. Bu Anadolu coğrafyasında güçlü olursak kalabiliriz. Biz 2023 ve 2053 hedeflerine ulaşmak zorundayız. 10 büyük ekonomi olacağız. Bunu şehirlerle olacağız. Kocaeli'nin ağır bir görevi var. Artık devletler yarışında şehirler yarışıyor. Büyükşehir belediye başkanımız ağabeyimiz çok güzel hizmetler yaptı. Şimdi o bayrağı daha yukarılara taşıma heyecanıyla biz hazırız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ