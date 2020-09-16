Başkan Deniz Köken, BESYO'yu kazanan öğrencilerle buluştu
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Başkan Deniz Köken, BESYO'yu kazanan öğrencilerle buluştu

Üniversite sınavına öğrencileri hazırlayan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu sınavı için aday öğrencilere ilk kez hazırlık kursu verdi.

Başkan Deniz Köken, BESYO'yu kazanan öğrencilerle buluştu
16.09.2020 11:03 | Son Güncelleme: 16.09.2020 11:07

Üniversite sınavına öğrencileri hazırlayan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu sınavı için aday öğrencilere ilk kez hazırlık kursu verdi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, BESYO'yu kazanan öğrencilerle Alibeyköy Osmanlı Park'ta bir araya geldi.

22 öğrenci üniversitelerin BESYO bölümüne yerleşti

Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) bölümüne öğrenci alımlarında uygulanan özel yetenek sınavı için ilk kez açılan hazırlık kursuna bu yıl 30 öğrenci başvuruda bulundu, 22 öğrenci de üniversitelerin BESYO bölümüne yerleşti. İlk kez yapılan bu uygulamadan öğrenciler oldukça memnun kalırken, ücretsiz verilen hazırlık kurslarıyla fırsat eşitliğinin sağlanması aileleri de memnun etti.

"Gençler hedef koydukça biz de onlara destek olmak için elimizden geleni yapacağız"

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu kazanan gençlerle Alibeyköy Osmanlı Park'ta bir araya gelen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, gençleri tebrik edip sohbet etti. Ardından da gelecek eğitimler için şunları söyledi: "Yaz döneminde BESYO'ya müracaat eden gençlerimizin mülakat alması lazımdı. Onlara burada kurs verdik. Kurslara 30 gencimiz katıldı. 22 gencimiz bugün üniversiteli oldu. Yoğun talep var. Seneye bu işi İnşallah daha profesyonel hale getireceğiz. Gençler hedef koydukça biz de onlara destek olmak için elimizden geleni yapacağız"

Polis Akademisi için de kurs verilecek

Ayrıca BESYO'dan sonra Polis Meslek Yüksek Okulu için gerekli olan özel yetenek kursu da başvuran adaylara ücretsiz bir şekilde verilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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