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Başkan Demirtaş Öğretmenler Günü'nü çiçekle kutladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başkan Demirtaş Öğretmenler Günü'nü çiçekle kutladı İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki eğitim yuvalarındaki öğretmenlere çiçek takdim edildi.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Başkan Demirtaş Öğretmenler Günü'nü çiçekle kutladı

SAMSUN - İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki eğitim yuvalarındaki öğretmenlere çiçek takdim edildi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın 19 Mayıs Lisesi öğretmenlerini ziyaret etmesi ile başlayan kutlama, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Güzel Sanatlar Lisesi, Tepecik 100.Yıl Milli Mücadele Ortaokulu, Mithatpaşa Anadolu Lisesi, İlyasköy Anaokulu ve İlkadım Eğitim ve Etüt Merkezi'ndeki öğretmenleri ziyareti ile devam etti.

Okul ziyaretlerinde öğretmenlere ellerindeki gülleri takdim ederek, "Bu ülkenin yarınlarını emanet edeceğimiz çocuklarımızı sizler yetiştiriyorsunuz" diyen Başkan Demirtaş eğitimin daha çağdaş ve modern biçimde verilebilmesi için maddi ve manevi katkılarının süreceğini ifade etti.

Dolu dolu geçen kutlama ziyaretlerinde Başkanı Demirtaş'a Özel Kalem Müdürü Nevzat Özenç ve eşi Lütfiye Demirtaş eşlik etti. Belediye sınırlarındaki tüm okullarda eğitim veren öğretmenlere birim müdürleri tarafında gönderilen Başkan Demirtaş'ın kutlama mesajının yer aldığı çiçekler öğretmenler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Başkan Demirtaş Öğretmenler Günü'nü çiçekle kutladı

Başkan Demirtaş Öğretmenler Günü'nü çiçekle kutladı

Başkan Demirtaş Öğretmenler Günü'nü çiçekle kutladı

Başkan Demirtaş Öğretmenler Günü'nü çiçekle kutladı

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