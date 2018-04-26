Başkan Daştan, Milletvekili Aday Adaylığı İçin Görevinden İstifa Etti

Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak üzere görevinden istifa etti.

Daştan, Akdağmadeni Belediyesinin konferans salonunda düzenlediği basın toplantısında, 14 yıldır, AK Parti hükümetleri süresince Akdağmadeni'ne hizmet ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olmaktan duyduğu memnuniyet dile getiren Daştan, "Şeffaf belediyeciliğin örneği olarak başladığım bu yolda, ilçem için belediye öz kaynaklarını kullanarak 153 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Şuanda belediyemizin bankalarda ve alacağıyla beraber kasasında 7 milyon 495 lira parası var. Borçsuz bir belediyeyi sizlere bırakmaktan şeref duydum." dedi.

Yapılan çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendiren Daştan, "Ülkeme ve milletime hayırlı hizmetler etmek için hayırlı bir yola çıkmaya karar verdim. AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak üzere görevimden istifa ediyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.



Başkan Daştan, açıklamalarının ardından Belediye Meclisi üyelerinden ve Akdağmadenili vatandaşlardan helallik isteyip vedalaştı.