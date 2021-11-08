Başkan Coşar Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni ziyaret etti

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni ziyaret etti.

Başkan Coşar ziyarette yaptığı açıklamada; "Modern imkanlarla donattığımız yuva sıcaklığındaki Boğazlıyan Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde çocuklarımızın eğitimlerinin yanı sıra özgüveni yüksek bireyler olabilmeleri ve erken yaşta yeteneklerini geliştirebilmeleri için çalışıyoruz. Geleceğimizin mimarı çocuklarımız için ilçemize kazandırdığımız modern, temiz ve güvenli bir eğitim olanağı sunduğumuz Kreş ve Gündüz Bakım evin'in hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Güzel ilçemize değer katmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - YOZGAT