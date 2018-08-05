Başkan Çolakbayrakdar, 9 Çiftin Nikahını Kıydı

Hayatlarını birleştiren ancak resmi nikahlarını yaptıramayan çiftler, Kocasinan Belediyesi'nin hazırladığı resmi nikah töreniyle ikinci baharını yaşadı. Düzenlenen nikah töreninde 9 çiftin nikahını kıyan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Belediyecilik alanında her şey yapılabilir ama bizim amacımız, gönüller yapmaktır "dedi. Anne ve babalarının nikahlarının kıyılmasına şahitlik eden çocukların mutluluğu ise görülmeye değerdi.

Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen nikah töreninde, 9 çift dünya evine girdi. Renkli görüntülerin oluştuğu nikah töreninde, çiftlerin nikahını Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar kıyarken; şahitliğini ise Kocasinan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kılıç ve Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Kasım Herdem yaptı. Evlenme cüzdanlarını gelinlere veren Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında vatandaşlarımıza hizmetler sunuyoruz. Hemşehrilerimin hayatlarını daha da kolaylaştırmak ve daha da yüzlerini gülümsetmek için elimizden geldiğince yoğun gayret sarf ediyoruz. Bugün ise farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptık. Bugüne kadar farklı sebeplerden dolayı resmi nikahları bulunmayan çiftler, düzenlediğimiz nikah töreniyle evliliklerine resmiyet kazandırdılar. Belediyecilik alanında her şey yapılabilir ama bizim amacımız gönüller yapmaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini "Çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içinde çocuklarıyla birlikte huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum" diyerek tamamladı.

Başkan Çolakbayrakdar, çiftlere içinde Kur'an-ı Kerim, aile ilmihali, lokum, kahve, fincan takımı ve Türk Bayrağı bulunan nikah seti hediye etti.

Başkan Çolakbayrakdar, anne ve babalarının nikah törenlerine şahitlik eden çocuklarla ilgilenmeyi de ihmal etmedi.

Çiftler ise nikahlarını kıyan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a ve Kocasinan Belediyesi'ne teşekkür etti. - KAYSERİ