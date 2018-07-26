Başkan Çoban, Basın Mensupları ile Bir Araya Geldi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 9'ncusunu gerçekleştiği kahvaltı programı belediyenin yeni tesisinde düzenlendi.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı programına İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel, Basın Yayın Enformasyon İl Müdürü Şerife Münire Burcu, Basın İlan Kurumu Müdürü Selami Çalışkan, Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı H. Hakkı Özsoy, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı M. Emin Güzbey, Ege Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Abduoğulları, gazete sahipleri, köşe yazarları, ulusal basın temsilcileri, radyo, dergi, internet medyası ile televizyon kanallarının temsilcileri katıldı.

Programda Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı H. Hakkı Özsoy, Basın İlan Kurumu Müdürü Selami Çalışkan, Basın Yayın Enformasyon İl Müdürü Şerife Münire Burcu ve İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel birer konuşma yaptı.

24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla gelenek haline gelen kahvaltı buluşmalarına katılımlarından dolayı tüm basın mensuplarına teşekkür eden Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise daha nice 24 Temmuz'lara başarı ve birlik beraberlik içerisinde buluşmayı temenni etti. Basın camiası ile geçen dokuz yıllık süre zarfında güzel çalışmalara imza attıklarını ifade eden Başkan Burhanettin Çoban; basın camiasını 'çalışma arkadaşları' olarak gördüğünü söyledi. Son bir yılda Afyonkarahisar basın camiasında gerçekleşen birlikteliğe dikkat çeken Başkan Burhanettin Çoban, "Gazeteci arkadaşlarımız şehrin yetkililerinden herhangi bir telkin, tavsiye ve ısrar olmadan kendi aralarında birlikteliği sağladılar. İki tane derneğimizi tek derneğe düşürdüler. Gerek Mehmet Emin Güzbey kardeşimiz, gerekse Mehmet Abdioğulları kardeşimiz büyük bir anlayış ve fedakarlıkla bu işi tek çatıya indirip kendi aralarında bir ve beraber olduğunu hem ilimize hemde tüm Türkiye'ye gösterdi. Dolayısıyla basın camiası için son bir yıldaki güzel bir gelişmeye hep birlikte şahit olduk. Bu konuda ilimize örnek bir davranış gösterdiniz. Bu birliktelikte kimin emeği geçmiş ise, kim katkı sağladıysa onlara da şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle davetimize katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR