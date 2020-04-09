Başkan Çınar, çevre yolu güzergahında inceleme yaptı
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Şahin Özer, Yeşilyurt, Cihadiye, Malatya, Güncel

Başkan Çınar, çevre yolu güzergahında inceleme yaptı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, Malatya'nın ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla yapımına devam edilen kuzey çevreyolu güzergahında bulunan alanları modern, nitelikli ve kaliteli yaşam alanlarına dönüştürmek adına çalışmalara hız verdi.

09.04.2020 17:31 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:31
Başkan Çınar, çevre yolu güzergahında inceleme yaptı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, Malatya'nın ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla yapımına devam edilen kuzey çevreyolu güzergahında bulunan alanları modern, nitelikli ve kaliteli yaşam alanlarına dönüştürmek adına çalışmalara hız verdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen ve Şahin Özer'in yanı sıra Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile Kentsel Dönüşüm Birimi yetkilileriyle birlikte kuzey çevreyolunun geçtiği bölgelerde incelemelerde bulundu. Başkan Mehmet Çınar, inceleme gezisi sonrası yaptığı açıklamada, "Yeşilyurt'umuzun sınırlarında bulunup Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından rezerv yapı alanı ilan edilen Özal (Cihadiye) mahallemizden geçen kuzey çevre yolu güzergahının çevresinde bulunan yerleşim alanlarını modern ve kaliteli yapılaşmayla dönüşümünü sağlamak adına çalışmalarımıza hız verdik. Vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarının çözülmesinin yanı sıra ve parselasyon yapılarının düzenlenmesi için hazırlıklarımızı belli bir seviyeye getirdik. Bölgemizin sosyal dokusunu güçlendirecek, insanlarımızın refah ve huzur içerisinde yaşayacağı mekanlar, sosyal donatılar, imar yolları, çevre düzenleme ve sosyal yaşam alanlarını içerisine alan projelerimizi hayata geçirmek adına bu bölgede detaylı incelemelerde bulunduk. Bölgemizin ekonomik ve sosyal yaşantısına büyük katkılar sağlayacak olan kuzey çevre yolu projesi, her alanda hızla gelişen ve büyüyen Yeşilyurt'un yakaladığı büyüme grafiğine ciddi kazanımlar sağlayıp, yeni fonksiyonlar katacaktır. Havayolu ile üç ayrı organize sanayi alanımızın da burada olması bölgemizin cazibesini daha da artıracaktır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta gelişime açık bölgeleri doğru, düzgün ve planlı bir bakış açısıyla geleceğe hazırlamak adına çok ciddi çalışıyoruz. Bu tür gelişime açık, kıymeti yüksek bölgelerimizi kaliteli ve nitelikli yatırımlarla gelecek nesillere emanet etmeyi planlıyoruz. İmar planlarının yanı sıra havadan çekilen görüntülerle birlikte bu bölgemizin her bir noktasını alt ve üst yapı yatırımları başta olmak üzere diğer yatırımlarla daha değerli hale getirmek için çok titiz çalışıyoruz. Projelerimizi belli bir seviyeye getirdikten sonra vatandaşlarımızla paylaşacağız ve ilanlarımızı duyuracağız. Alanında uzman ekiplerimizin hazırladığı, bizimde üzerinde özenle durduğumuz projelerimizle bu bölgemize güzel ve nitelikli yaşam alanları kazandırıp, refah ve huzurlu alanlarımızın sayısını artırmak istiyoruz. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ekiplerimiz hem bu tür projelerimiz hem de diğer yatırımlarımızın aksamadan devam etmesi için sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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