Başkan Çiftci ve eşi, TDF'ye kurban bağışladı
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Başkan Çiftci ve eşi, TDF'ye kurban bağışladı

Başkan Çiftci ve eşi, TDF'ye kurban bağışladı
Anadolu Ajansı / Dilaver Can - Haberler | Güncel

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftci ve eşi Derya Dolukan Çiftci, kurbanlarını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftci ve eşi Derya Dolukan Çiftci, kurbanlarını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.

İlçe Müftüsü Talat İlbahar aracılığıyla makbuz karşılığı kurban bağışında bulunan Başkan Fatih Çiftci, başkanlık makamında kurban vekaletini İlbahar'a verdi.

Bağış sonrası açıklama yapan iftci, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimindeki Türkiye Diyanet Vakfının çalışmasını önemli ve anlamlı bulduğunu ifade etti.

İlbahar da vekalet yoluyla kurban bağışına desteklerinden dolayı Başkan Çiftci'ye teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilaver Can

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