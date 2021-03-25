Başkan Çetin ve Rektör Tuncel'den İHA'ya ziyaret
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Başkan Çetin ve Rektör Tuncel'den İHA'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Çetin ve Rektör Tuncel'den İHA'ya ziyaret

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) nezaket ziyaretinde bulundu.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette İHA Bölge Müdürü Adnan Kulak'la hizmetlerini ve vizyon projelerini anlatan Başkan Soner Çetin, Karahan bölgesinde imar sorunu çözülen bölgede Türkiye'ye örnek bir kent modeli ortaya koyacaklarını söyledi. Çukurova ilçesinde 115 civarında park yaparak şehrin yeşil alan miktarına ciddi katkı sunduklarını belirten Çetin, "Adana'nın en çok hizmet üreten belediyesi konumundayız" dedi.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel de, Çukurova'nın iklimi, doğası, denizi, ovası, ticareti ve tarımı ile büyük bir potansiyel arzettiğine dikkat çekerek, üniversite olarak Adana'nın sanayisine, üretimine, gelişimine çok daha fazla katkılar sunacak çalışmalar içinde olduklarını ifade etti. - ADANA

Başkan Çetin ve Rektör Tuncel'den İHA'ya ziyaret
Başkan Çetin ve Rektör Tuncel'den İHA'ya ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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