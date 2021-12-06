Başkan Çetin'den hastalara sürpriz ziyaret

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, rahatsızlıkları nedeniyle evde tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek moral veriyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, evde tedavi gören hastaları sık sık evlerinde ziyaret edip, hem moral veriyor hem de hastalara şifa diliyor. Hasta ziyaretinde ailelerle sohbet eden Başkan Çetin, Cuma Ayaz ve Umut Can'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi alarak, yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sık sık hastaları evlerinde ziyaret ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "İki güzel evladımızı ziyaret ettik. Cuma Ayaz ve Umut Can. Fiziksel gelişimleri için tedavileri devam ediyor. Sizlerin de duanıza ihtiyacımız var. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin" dedi.

Ziyaretten dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden hasta yakınları ise her zaman ilçedeki vatandaşların yanında olduğu için Başkan Ertuğrul Çetin'e teşekkür etti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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