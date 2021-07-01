Başkan Çetin'den Esma Nur'a moral ziyareti
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Başkan Çetin'den Esma Nur'a moral ziyareti

Başkan Çetin'den Esma Nur'a moral ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, hasta vatandaşları evlerinde ziyaret ederek moral veriyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, hasta vatandaşları evlerinde ziyaret ederek moral veriyor.

Yoğun mesaisinden arta kalan zamanlarını vatandaşlarla iç içe geçirmeye gayret gösteren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçe sakinlerinden Esma Nur'u ziyaret etti. Bir süre aile ile sohbet eden Başkan Çetin, Esma Nur'un sağlık durumu ile ilgili bilgi alarak, yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Yoğun iş temposundan fırsat buldukça evinde tedavi gören vatandaşları ziyaret ettiklerini belirten Çetin, "Yoğun iş tempomuzdan fırsat buldukça evinde tedavi gören hastalarımıza geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak acil şifalar diliyoruz. Bizim mahallemizin güzel kızı Esma Nur çaya davet etti, gitmemek olmazdı. Sağlık insanın en büyük hazinesidir. Allah tüm vatandaşlarımıza şifasız dert vermesin. Biran önce sağlığına kavuşması için dua edelim" dedi.

Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Nur ailesi, her zaman ilçedeki vatandaşların yanında olduğu için Başkan Ertuğrul Çetin'e teşekkür etti. - ANKARA

Başkan Çetin'den Esma Nur'a moral ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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