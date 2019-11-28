Başkan Cengiz'den maden şirketine ziyaret

28.11.2019 10:48 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:53

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz Meclis üyeleri ile birlikte ilçe sınırları içerisinde faaliyetlerini yürüten bir madencilik şirketini meclis üyeleri ile birlikte ziyaret etti.



Başkan Cengiz ve meclis üyeleri madenin işletme müdürü Barbaros Hiçyılmaz, Kamu İlişkileri Yöneticisi Necdet Kırmızıkar, Toplum İlişkileri Birim Yöneticisi Sadiye Çidem, Toplum İlişkileri Sorumlusu İrem Erdem, İsmail Alaca önderliğinde tesisin işleyişi, tesiste yürütülen çalışmaları inceleyip, işletme içerisinde çalışan personel ile bir araya geldiler.



Toplum İlişkileri Müdürü Sadiye Çidem'in İş güvenliği, kültürü, altın madencilik üretim süreçleri, Türkiye'de ve dünyada altın madenciliği konularının ele alındığı sunumu izlediler. Şirket yetkilileri ile bir değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Başkan Cengiz ilçede iş istihdamı konusunda önemli bir konuma sahip olan işletme ile birlikte koordineli olarak neler yapabiliriz? İlçemize neler kazandırabiliriz? ve iş istihdam kapasitesinin arttırılması konularını çözüme kavuşturmak adına verimli bir görüşme gerçekleştirdiler. Görüşme sonrası açıklama yapan İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz "İlçemiz sınırları içerisinde yer alan böyle değerli altın madeni şirketi olan madencilik şirketi ile koordineli bir şekilde ilçemizin yararına yürütebileceğimiz çalışmaları değerlendirdik. Bu tarz şirketlerin ilçe sınırlarımız içerinde yer almasını en iyi şekilde değerlendirmek, mahallelerimizin yararına kazanımlar sağlamak en büyük temennimiz. Umuyoruz ki birlikte yürüteceğimiz çalışmalar ilçemizin kazancına olacaktır" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA