Başkan, Çeleğen Milletimize Hizmet İçin Varız

Ekinözü ilçesini daha güzel bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaptıkları hizmetlerle mahalleleri güzelleştiriyor. Yoğun bir hizmet temposu ile çalışmalarını sürdüren Ekinözü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Ekipler ilçenin dört bir tarafında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İlçe genelinde asfalt, baskı beton, kaldırım, kilitli parke taş döşeme ve yeni yol açma çalışmaları yaptıklarını ifade eden Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen , "İlçemizi modern ve çağdaş bir görünüme kavuşturmak için sürdürdüğümüz çalışmalarımız süratle devam etmektedir. Bütün mahallelerimizde belirli bir program dahilinde ihtiyaçları karşılıyoruz. İlçemizin daha güzel bir görünüme kavuşması için ihtiyaç bulunan bölgelerde kaldırım, baskı beton, kilitli parke taş, asfalt çalışmalarımız büyük bir hızla yapmaktayız. Tüm cadde ve sokaklarda yapılacak olan asfalt yol ve parke taş döşeme çalışmaları sırasıyla devam edecek."diye konuştu.

