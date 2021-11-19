TRABZON (Habermetre) - Başkan Çebi; "Gece, Gündüz Çalışmalara Devam"Araklı'da çalışmalar gece gündüz devam ediyor. Sahil ve ilçenin belirli noktalarında betonlama ve parke çalışmaları aralıksız devam ediyor. Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi Fen İşleri Müdürü Ali Çebi ve Fen İşleri ekibinden İlker Yasin Çakır ve Ali Çelik ile birlikte gece yapılan çalışmaları yerinde inceledi. İşçilerle burada bir araya gelen Başkan Çebi yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Çebi yaptığı açıklamada; "Araklı'da gece gündüz demeden çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Araklı'nın her kesiminde çalışmalarımız mevcut. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzon caddesinde yapılan bulvar projesi ile birlikte ilçemizin merkezi bambaşka bir görünüme kavuşacak. Işıklandırma, peyzaj çalışmaları, sinyalizasyon, saat kulesi gibi çalışmalar gerçekleştirilecek. Bizde belediye olarak aynı bölgede dış cephe sağlıklaştırma çalışması gerçekleştiriyoruz. Sıvasız ve boyasız evleri tek tip renk olacak şekilde yeniden dizayn ediyoruz. " dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet