Başkan Çebi asırlık çınarları ziyaret etti
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Başkan Çebi asırlık çınarları ziyaret etti

24.03.2021 12:58 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:15
Başkan Çebi asırlık çınarları ziyaret etti

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla ilçenin en yaşlı sakinlerinin evlerine giderek ziyarette bulundu.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla ilçenin en yaşlı sakinlerinin evlerine giderek ziyarette bulundu. 101, 102 ve 103 yaşındaki yaşlı çınarlar, Çebi'nin ziyareti karşısında hayır dualarını dile getirdi.

Başkan Çebi'nin ilk adresi 102 yaşındaki Penbe Uğurlu'nun evi oldu. Uğurlu'nun yaşlılar haftasını kutlayarak çiçek veren Başkan Çebi, "Sizlere sağlıklı, sıhhatli uzun ömürler diliyorum. Sizler, başımızın tacısınız, birlikte yaş alıyoruz" dedi. Kemal Çebi'yi karşılarında gören 101 yaşındaki Ayşe Karaman ve 103 yaşındaki Hava Köksal da memnuniyetlerini dile getirerek, dua etti. Ziyaretler sırasında baston, maske, kolonya, dezenfektan, çikolata, kahve, çiçek ve oyuncak hediye edildi.

"Onların hayat tecrübesinden faydalanmaya devam edeceğiz"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Her yıl 18-24 Mart tarihleri arası kutlanan "Yaşlılara Saygı Haftası"nda ilçemizin asırlık çınarlarını ziyaret ettik. Büyüklerimiz, gerek aile yaşantımızda, gerek toplumsal yaşantımızda daima el üstünde tutulmuş ve baş tacı edilmiş, dünümüz ve bugünümüz arasındaki en değerli köprüdür. Bizler de imkanlarımız doğrultusunda yaşlı vatandaşlarımızın yanında olmaya, onlarla birlik ve beraberlik içerisinde olup hayat tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceğiz. Bugün ziyaret ettiğim Penbe, Ayşe ve Hava Teyze nezdinde tüm yaşlılarımızın haftasını kutluyor, hepsine sağlık, sıhhat ve huzurlu bir ömür diliyorum" diye konuştu.

Saha ekibi çalınmadık kapı bırakmıyor

Pandemi döneminde Küçükçekmecelilerin sıkıntılarını yerinde tespit etmek ve çözüm sunmak için 'Konuş Küçükçekmece Kemal Başkan Dinliyor' projesini hayata geçiren Küçükçekmece Belediyesi, ilçede çalınmadık kapı bırakmıyor. Yaşlı vatandaşlar da düzenli periyodlarla evlerinde ziyaret edilerek, talepleri dinleniyor, sorunları çözüme kavuşturularak, istekleri karşılanıyor. - İSTANBUL

Başkan Çebi asırlık çınarları ziyaret etti
Başkan Çebi asırlık çınarları ziyaret etti
Başkan Çebi asırlık çınarları ziyaret etti
Başkan Çebi asırlık çınarları ziyaret etti
Başkan Çebi asırlık çınarları ziyaret etti
Başkan Çebi asırlık çınarları ziyaret etti
Başkan Çebi asırlık çınarları ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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