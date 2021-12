Başkan Çaylı, "Yeni yıl umut demektir. Yaşamın olduğu yerde umut vardır"

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 2022 yılına girerken yayınladığı mesajda, tüm dünyanın çok sıkıntılı bir yılı geride bıraktığını dile getirdi ve 2022 yılının sorunların bittiği bir yıl olması dileğinde bulundu.

Başkan Zeki Çaylı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Dostlar, Sevgili Hemşehrilerim,Yaşamın olduğu her yerde umut vardır. Her yeni yıl, yeni umutlar demektir. Görev süremiz sürecinde Yenice için hayal ettiğimiz pek çok hizmeti, halkımızın bize verdiği destek, çalışma azim ve gayretimiz, daha da önemlisi Yüce Allah'ımızın izniyle başardık. Bu hizmetleri gerçekleştirirken Yenice'mizin güzel insanlarının desteğini, sıcaklığını hap yanımızda hissettik, bu desteklerden güç aldık. Samimi olan her fikre ve düşünceye saygı duyduk, duymaya devam edeceğiz. Yenice'miz çok güzel bir yer. Belki de çok sevdiğimiz içindir, dünyanın en güzel yerinde yaşıyoruz. Her sabah aynı güneşe bakmak, aynı yağmurda ıslanmak, aynı dostlarla selamlaşmak ve aynı yeşile hayran kalmak gibi bir ayrıcalığı beraberce paylaşıyoruz. Bu güzel ilçede ne gerçekleşmişse hep birlikte başardık. Halkımızla, çalışma arkadaşlarımızla, bize inanıp güvenen kadirşinas hemşehrilerimiz ile başardık. Bu şehrin Belediye Başkanı olmaktan her zaman onur ve gurur duydum, duymaya da devam edeceğim. Bulunduğumuz makamın sorumluluk makamı olduğunun bilinci içindeyim. Bir yılı daha acısıyla, sevinçleriyle geride bırakıyor ve 2022 yılına merhaba diyoruz. Yeni yılda umut ve hayallerimizi canlı tutarak çok uzak ufuklara bakıyoruz. Biliyoruz ki, birlik ve beraberliğimiz, bu yeni yılda bizleri yeni başarılara taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın Yenice'mize, ülkemize ve bütün İslam Alemine hayırlar getirmesini diler, sağlık, mutluluk, başarı, barış ve huzur temennisiyle saygı, sevgi, selam ve muhabbetlerimi sunuyorum" dedi. - KARABÜK

