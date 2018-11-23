Başkan Çaylı'dan Öğretmenler Günü Mesajı

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Çaylı, mesajında öğretmenlik mesleğinin önemine değindi ve eğitim ordusunun Öğretmenler Gününü kutladı.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928 yılında'Başöğretmen"' sıfatı alması vesilesiyle, 1981 yılından buyana her yıl'Öğretmenler Günü' olarak kutladığımız 24 Kasım gününün öğretmenlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.Öğretmen; insanların eğitim ve öğretimlerini meslek edinen, yolun başından sonuna kadar rehberlik eden, doğruları öğreterek yön veren ve yaşama hazırlayan kişidir.Genç Cumhuriyetimizin kısa zamanda dünyanın güçlü ve itibarlı devletlerinden biri haline gelmesindeki en önemli paylardan biri, hiç kuşku yok ki, fedakarca, cefakarca, özveriyle gayret gösteren öğretmenlerimize aittir."

Çaylı, "Bu vesile ile yarınlarımızı emanet ettiğimiz tüm öğretmenlerimizin bu müstesna günlerini en kalbi duygularımla kutluyor, hayatını kaybeden bütün eğitim camiası çalışanlarına ve öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"dedi. - KARABÜK