Başkan Çalkaya, yangın alanına gitti
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Başkan Çalkaya, yangın alanına gitti

Dün Balçova'da meydana gelen yangın nedeniyle alana giden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, yangından hafif şekilde etkilenen bir evin sahiplerine, "Zararınızı gidermek için belediyemizin tüm imkanlarını seferber edeceğiz" dedi.

Başkan Çalkaya, yangın alanına gitti
21.07.2020 10:00 | Son Güncelleme: 21.07.2020 10:09

Dün Balçova'da meydana gelen yangın nedeniyle alana giden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, yangından hafif şekilde etkilenen bir evin sahiplerine, "Zararınızı gidermek için belediyemizin tüm imkanlarını seferber edeceğiz" dedi.

Balçova Çetin Emeç Mahallesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayarak bölgedeki evleri tehdit eden yangın, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamen söndürüldü. Büyük korkuya neden olan yangın alanına gelerek söndürme çalışmalarına refakat eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak söndürme ekiplerine teşekkür etti. Yangından hafif şekilde etkilenen bir evin sahipleri ile görüşen Başkan Çalkaya "Zararınızı gidermek için belediyemizin tüm imkanlarını seferber edeceğiz. Umarım bundan sonra böyle acı olaylar yaşamayız" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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