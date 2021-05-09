Başkan Çalkaya'dan annelere ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Çalkaya'dan annelere ziyaret

Başkan Çalkaya'dan annelere ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, ilçede 80 yaşını geçmiş anneleri evlerinde ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, ilçede 80 yaşını geçmiş anneleri evlerinde ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı.

Salgın nedeniyle buruk bir şekilde kutlanan Anneler Gününde Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, yaşı 80'in üzerinde olan anneleri evlerinde ziyaret ederek sohbet etti. Balçova'nın her mahallesinde Semtevleri tarafından belirlenen anneleri ziyaret eden Fatma Çalkaya, anneler ile sohbet ederek Anneler Gününü kutladı.

Anneliğin ve annelik içgüdüsünün doğanın en anlamlı duygusu olduğunu ifade eden Başkan Fatma Çalkaya "Bu tarifsiz duygu için belirlenen Anneler Günü'nde yaşı azıcık ilerlemiş olan annelerimizi yalnız bırakmak istemedik. Salgın nedeniyle tüm annelerimizin özellikle evlatlarından ayrı kalmak zorunda olan Annelerimizin Gününü de kutluyorum" dedi. - İZMİR

Başkan Çalkaya'dan annelere ziyaret
Başkan Çalkaya'dan annelere ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Ebru Yaşar Demet Akalın Barış Murat Yağcı
Spor Diego Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Çalkaya'dan annelere ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 11:34:59. #1.14#

title