Başkan Çalışkan: "URAYSİM milli bir projedir, engel çıkartılmasına müsaade etmeyeceğiz"
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Başkan Çalışkan: "URAYSİM milli bir projedir, engel çıkartılmasına müsaade etmeyeceğiz"

16.03.2021 13:00 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:05
Başkan Çalışkan:

AK Parti İl Başkanı Av. Zihni Çalışkan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaretinde, Türkiye'nin ilk raylı sistemler araştırma ve test merkezi "URAYSİM" projesi değerlendirildi.

AK Parti İl Başkanı Av. Zihni Çalışkan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaretinde, Türkiye'nin ilk raylı sistemler araştırma ve test merkezi "URAYSİM" projesi değerlendirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Çalışkan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'den ilan ettiği Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi ülkemizin milli bir projesidir. Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezinin a yaşama geçmesine az zaman kaldı" dedi.

Sadece Eskişehir için değil Türkiye için önemli bir proje

Başkan Çalışkan, "URAYSİM, ülkenin bu alanda yurtdışı bağımlılığına son verecek. Sadece Eskişehir için değil, Türkiye için de oldukça önemli bir proje. Çünkü yalnızca Türkiye'de değil, bu coğrafyada böyle bir merkez yok. Türkiye nasıl otomobilde belli bir sıçrama gösteriyor ise demiryolu ünitelerinin imalatında da ciddi yol alacak bir noktaya geldi. Proje ekonomik ve istihdam anlamında bölgemize de büyük hareketlilik getirecek. Proje şehrimiz için iş ve AŞ demek. Bu konuda engel çıkartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Üniversitemizin projesinin her daim yanındayız" diye konuştu.

Prof. Dr. Fuat Erdal ise yapmış olduğu ziyaretten ve desteklerinden ötürü Çalışkan'a teşekkür dileklerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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