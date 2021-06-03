Başkan Çalışkan, pazarcı esnafını dinledi
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Başkan Çalışkan, pazarcı esnafını dinledi

Başkan Çalışkan, pazarcı esnafını dinledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçe pazarındaki esnafın talep ve sorunlarını dinledi.

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçe pazarındaki esnafın talep ve sorunlarını dinledi.

İlçenin gelişmesinde esnafların önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Başkan Fatih Çalışkan," Esnaflarımızı sık sık ziyaret ederek, onların sorun ve taleplerini yerinde dinliyoruz. Yeni normalleşme döneminde esnaflarımızın sorunlarına Belediye olarak hızlı çözümler üretmek için çaba sarf ediyoruz. Pazar yeri ziyaretlerimizde alışverişe gelen halkımızla da bir araya gelerek onlarla hasbihal edip, yapmış ve yapacak olduğumuz hizmetlerle ilgili istişarelerde bulunduk. Ayrıca halkımızın da istek ve taleplerini aldık. Belediye olarak esnaf ve sanatkarlarımızın her daim yanındayız. Güzel bir ortamda geçen ziyaretlerimiz için pazar esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Çalışkan, pazarcı esnafını dinledi
Başkan Çalışkan, pazarcı esnafını dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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