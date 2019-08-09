Başkan Çakıcı, hayvan pazarını gezdi

09.08.2019 12:49

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hareketli pazarlıkların yaşandığı son günlere doğru Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, vatandaşları hayvan pazarında ziyaret ederek kurbanlık satışları ile ilgili bilgiler aldı. Belediye meclis üyelerinin eşlik ettiği ziyarette besiciler ve vatandaşlarla sohbet etme fırsatı bulan Çakıcı, pazarcıların taleplerini dinledi.

Başkan Çakıcı, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yetiştiricilerimiz ile görüştük. Dilerim alıcı da satıcı da cömert davranır ve güzel bir alışveriş olur. Herkese hayırlı bayramlar dilerim" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA