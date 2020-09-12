Başkan Cafer Bayrak güven tazeledi
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Başkan Cafer Bayrak güven tazeledi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı'nın 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Başkan Cafer Bayrak güven tazeledi
12.09.2020 15:37 | Son Güncelleme: 12.09.2020 15:41

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı'nın 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Kongrede Cafer Bayrak, atama ile getirildiği göreve, delegelerin oyu ile ikinci kez ilçe başkanı seçilerek, güven tazeledi.

Divan başkanlığını AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in yaptığı kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Aslanapa İlçe Başkanı Cafer Bayrak yaptı. Bayrak, "Her zaman davamızın ve şehrimizin menfaatlerini ön planda tutacağız. İstişareden, ortak akıl ve adaletten asla ayrılmayacağız ve en çok çalışan teşkilat mensubumuzdan çok daha fazla çalışacağız" dedi.

Protrkolün pandemi sebebiyle kısa konuşmalarının ardından raporların ibrası yapılarak seçimlere geçildi.

Kongreye, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti milletvekilleri İshak Gazel, Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ve İbrahim Yurdunuseven ile Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, siyasi parti başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri, partililer ve çevre il ve ilçelerden gelen misafirler katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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