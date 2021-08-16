Başkan Memduh Büyükkılıç, vatandaşlarla bir araya geldi
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Başkan Memduh Büyükkılıç, vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Memduh Büyükkılıç, vatandaşlarla bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ağırnas, Gesi, Büyük ve Küçük Bürüngüz mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla görüştü.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ağırnas, Gesi, Büyük ve Küçük Bürüngüz mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla görüştü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kırsal mahalle ziyaretlerine devam eden Büyükkılıç, ziyaretlerinde esnafı gezerek, mahalle meydanlarında vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Büyükkılıç, belediyenin hizmetlerini ve yapılması planlanan projeleri anlattı.

Piknik yapan Kur'an kursu öğrencileriyle de ilgilenerek, yemek dualarına eşlik eden Büyükkılıç, çocuklara Kayserispor forması hediye etti.

Başkan Memduh Büyükkılıç, vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Memduh Büyükkılıç, vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Memduh Büyükkılıç, vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Memduh Büyükkılıç, vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Memduh Büyükkılıç, vatandaşlarla bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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