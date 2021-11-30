Yeşilhisar'da 2022 yılı yatırımları planlandı - Haberler
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Yeşilhisar'da 2022 yılı yatırımları planlandı

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Yeşilhisar'da 2022 yılı yatırımları planlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve 35 mahalle muhtarı ile bir araya gelerek, ilçede 2022 yılında yapılması planlanan çalışmaları masaya yatırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve 35 mahalle muhtarı ile bir araya gelerek, ilçede 2022 yılında yapılması planlanan çalışmaları masaya yatırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK Kadın ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya, Büyükkılıç'ın yanı sıra Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Çeçen, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel, KASKİ ile KCETAŞ yetkilileri ve 35 mahalle muhtarı katıldı.

Burada konuşan Büyükkılıç, muhtarların talepleri doğrultusunda 2022 yılında hizmetlerle vatandaşları buluşturmaya gayret edeceklerini belirtti.

İlçedeki projeleri anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Yeşilhisar'ımızda bir Millet Bahçesi çalışması var, ihalesi gerçekleştirildi, yapım çalışmalarına başlandı. Soğanlı meydan düzenlemesi projelendirildi, o bölgede çalışma yapılacak. Aynı zamanda balon turizmi ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 8 firma orada ruhsat aldı, altyapı ile ilgili eksikliklerimizi tamamlayacağız. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü ile görüşmelerimiz sonrasında Yeşilhisar ile Ürgüp arasındaki yol ıslah edilecek. Dün itibariyle Soğanlı Tahtalı Kilisesi'nin restorasyon çalışması ile ilgili projeler onaylandı, kuruldan geçti. Tarihi dokunun restorasyonunun yapılacağını paylaşmak isterim. Kütüphane konusunda inşallah 2022 yılında Yeşilhisar'ımıza yakışır bir kütüphane yenileme çalışmamızı yapacağız. Burada açık yüzme havuzu vardı. Yeşilhisar gibi bir ilçemize yakışmıyor. İnşallah onu da kapalı yüzme havuzuna dönüştürüyoruz. Tarihi hamamın restorasyonunda proje çalışmaları devam ediyor."

Büyükkılıç, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının ilçeye toplam 16 milyon 537 bin liralık çalışma yaptığını aktardı.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise Kayseri Büyükşehir Belediyesinin her zamanki gibi birlik ve beraberlik içerisinde yanlarında olduğunu ifade etti.

Yeşilhisar'da 2022 yılı yatırımları planlandı

Yeşilhisar'da 2022 yılı yatırımları planlandı

Yeşilhisar'da 2022 yılı yatırımları planlandı

Yeşilhisar'da 2022 yılı yatırımları planlandı

Yeşilhisar'da 2022 yılı yatırımları planlandı

Yeşilhisar'da 2022 yılı yatırımları planlandı

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AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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