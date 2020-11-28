Büyükkılıç, Pınarbaşı ve Sarız'ı ziyaret etti
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Büyükkılıç, Pınarbaşı ve Sarız'ı ziyaret etti

28.11.2020 13:39 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:16
Büyükkılıç, Pınarbaşı ve Sarız'ı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerine ziyarette bulundu, yatırımları ve hizmetleri yerinde inceleyip, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerine ziyarette bulundu, yatırımları ve hizmetleri yerinde inceleyip, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, 2020 yılı içerisinde sadece Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve KASKİ tarafından 7 milyon liralık yatırım yapılan Pınarbaşı ilçesine gitti.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu'nu makamında ziyaret eden Büyükkılıç, Pınarbaşılılara layık olmak için dayanışma içerisinde el ele çalıştıklarını belirtti.

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Büyükkılıç, yeni tip koronavirüs vaka sayısının Pınarbaşı'nda az olmasının kendilerini sevindirdiğini de kaydetti.

Uzunluoğlu da ilçede maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğunu, ilçeler arasında en az Kovid-19 vakası olan ilçe olduklarını aktardı.

Büyükkılıç'a teşekkür eden Uzunluoğlu, "Allah razı olsun, ne istediysek ikiletilmedi. Büyükşehir Belediyemizden fazlasıyla alacağımız desteği alıyoruz. Dün de kurmaylarınız buradaydı, muhtarla toplantı yapıldı. İlçemizde büyük denilecek bir sıkıntımız yok. Bu ay sonu 300 kişilik sefer tasları yaptırdık, ayakkabı, mont gibi gıda ve giyecek malzemelerini ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Hayırseverlerimizden de güzel destekler geliyor." ifadelerini kullandı

Buradan Sarız ilçesine geçen Büyükkılıç, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Bayrak da ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Sarız'da belediye ziyaretinin ardından esnafları ve vatandaşları selamlayan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesinin Sarız'da yapımı devam eden arıtma tesisindeki çalışmaları da yerinde inceledi.

Büyükkılıç, yüzde 90'ı tamamlanan arıtma tesisinin kısa zamanda Sarız'ın hizmetine sunulmasının hedeflendiğini belirtti.

Büyükkılıç, Pınarbaşı ve Sarız'ı ziyaret etti
Büyükkılıç, Pınarbaşı ve Sarız'ı ziyaret etti
Büyükkılıç, Pınarbaşı ve Sarız'ı ziyaret etti
Büyükkılıç, Pınarbaşı ve Sarız'ı ziyaret etti
Büyükkılıç, Pınarbaşı ve Sarız'ı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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